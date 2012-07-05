Гриценко побачив, що Янукович учора був «трошки щасливий»
За підрахунками лідера "Громадянської позиції", Президент сім разів змінював свою позицію щодо мови.
Президент України Віктор Янукович сім разів змінював свою позицію щодо мови, заявив в ефірі телеканалу ТВі лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
«Все це завжди відбувалося під вибори: державна-недержавна, державна-недержавна… Тому давайте скажемо правду: Янукович Віктор Федорович не має жодної позиції щодо мови», - констатував А.Гриценко, повідомляє сайт лідера «Громадянської позиції».
Він також додав, що у приватних бесідах самі «регіонали» чітко говорять: мовний закон – суто передвиборчий проект.
«І люди це прекрасно розуміють, - переконаний А.Гриценко. - Добрі справи так не робляться. Якби це був класний закон, то так брутально, порушуючи всі норми закону про регламент, його б не проводили».
А.Гриценко зауважив, що так само брутально можуть прийняти будь-який законопроект – від заборони телебачення до оголошення монархії.
На думку лідера «Громадянської позиції», прийняття закону про мову і взагалі мовна дискусія – це намагання влади відволікти увагу від межигір’їв та соціальних проблем.
Як вважає А.Гриценко, В.Янукович навіть був «трошки щасливий», коли його не пустили на прес-конференцію в Український дім, бо довелося б відповідати на незручні питання журналістів.