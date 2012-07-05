Гриценко побачив, що Янукович учора був «трошки щасливий»

Президент України Віктор Янукович сім разів змінював свою позицію щодо мови, заявив в ефірі телеканалу ТВі лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Все це завжди відбувалося під вибори: державна-недержавна, державна-недержавна… Тому давайте скажемо правду: Янукович Віктор Федорович не має жодної позиції щодо мови», - констатував А.Гриценко, повідомляє сайт лідера «Громадянської позиції».

Він також додав, що у приватних бесідах самі «регіонали» чітко говорять: мовний закон – суто передвиборчий проект.

«І люди це прекрасно розуміють, - переконаний А.Гриценко. - Добрі справи так не робляться. Якби це був класний закон, то так брутально, порушуючи всі норми закону про регламент, його б не проводили».

А.Гриценко зауважив, що так само брутально можуть прийняти будь-який законопроект – від заборони телебачення до оголошення монархії.

На думку лідера «Громадянської позиції», прийняття закону про мову і взагалі мовна дискусія – це намагання влади відволікти увагу від межигір’їв та соціальних проблем.

Як вважає А.Гриценко, В.Янукович навіть був «трошки щасливий», коли його не пустили на прес-конференцію в Український дім, бо довелося б відповідати на незручні питання журналістів.