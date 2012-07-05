Апарат ВР зареєстрував заяву Литвина про відставку

Про це повідомляє офіційний сайт Верховний Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер фракції ПР О. Єфремов наголосив, що для того, щоб розглядати питання про звільнення Литвина, «необхідно мати відповідну заяву». «Я цю заяву не бачив», - сказав О.Єфремов. За його словами, говорити «про якусь відставку дуже передчасно». На повторне питання, чи розглядатиметься питання про відставку В.Литвина, О.Єфремов відповів, що «я говорю, що з моменту подачі заяви як мінімум наступного дня ми можемо розглядати питання про відставку. А заяви ніхто не бачив, і тому говорити про розгляд цього питання передчасно».

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що новим головою Верховної ради у разі відставки Володимира Литвина може стати Іван Плющ. Проте сам політик заявив, що йому посади ніхто не пропонував, натомість він виступає за розпуск парламенту.

Також більшість в Раді задумалися про те, чи може закон вступити в силу за підписом першого віце-спікера Адама Мартинюка.