Опозиція хоче витиснути Януковича з "кожної української хати"

Про це на мітингу опозиції на Європейській площі заявив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«В кожному куточку нашої країни ми маємо показати, що ми так само, як вигнали Януковича з Українського дому, виженемо його з кожної хати», - наголосив він.

За словами А.Яценюка, наслідком акції «Україна проти Януковича» мають стати дострокові президентські і парламентські вибори.

Він наголосив, що якщо у Президента В.Януковича вистачить мужності, то він має подати у відставку, «а якщо він боїться це зробити, то нова демократична більшість у новому парламенті ухвалить закон про імпічмент Президента».

А.Яценюк також заявив, що у разі, якщо В.Янукович спробує ще раз проштовхнути подібний закон чи здійснити інше порушення Конституції, «ця акція буде проходити під стінами Межигір’я».

Голова Ради Об’єднаної опозиції подякував всім учасникам акції, які разом з народними депутатами, що оголосили голодування, «були на сторожі Українського дому».

«Ми захистили Український дім, і це знаково для нас, бо поняття Янукович і Український дім - несумісні», - сказав А.Яценюк.