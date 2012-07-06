Опозиція хоче витиснути Януковича з "кожної української хати"
Об’єднана опозиція «Батьківщина» оголошує про початок всеукраїнської акції «Україна проти Януковича».
Про це на мітингу опозиції на Європейській площі заявив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
«В кожному куточку нашої країни ми маємо показати, що ми так само, як вигнали Януковича з Українського дому, виженемо його з кожної хати», - наголосив він.
За словами А.Яценюка, наслідком акції «Україна проти Януковича» мають стати дострокові президентські і парламентські вибори.
Він наголосив, що якщо у Президента В.Януковича вистачить мужності, то він має подати у відставку, «а якщо він боїться це зробити, то нова демократична більшість у новому парламенті ухвалить закон про імпічмент Президента».
А.Яценюк також заявив, що у разі, якщо В.Янукович спробує ще раз проштовхнути подібний закон чи здійснити інше порушення Конституції, «ця акція буде проходити під стінами Межигір’я».
Голова Ради Об’єднаної опозиції подякував всім учасникам акції, які разом з народними депутатами, що оголосили голодування, «були на сторожі Українського дому».
«Ми захистили Український дім, і це знаково для нас, бо поняття Янукович і Український дім - несумісні», - сказав А.Яценюк.