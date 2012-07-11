ЗМІ: Україна нарешті поділила з Росією Керченську протоку

Переговори про розмежування Азово-Керченської акваторії вже завершилися, і 12 липня після узгодження президентами ряду ключових положень договір має бути підписаний, що стане головним результатом зустрічі на найвищому рівні. Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ - Украина» з посиланням на джерела.

Державний кордон у Керченській протоці пройде по лінії, що співпадає з українською переговорною позицією або близькою до неї. Так, на українській території залишиться острів Тузла і судноплавний Керч-Єнікальський канал. В Азовському морі, тим часом, сторони пішли на компроміс - підсумкова лінія кордону буде проведена між запитаними позиціями України і Росії. Договір розділить між державами також нафтогазоносну площу Палласа в Чорному морі, відкривши тим самим можливість для спільної розвідки і видобутку вуглеводнів.

Співрозмовники газети не розкривають обумовлені угодою умови проходу російських кораблів українською частиною Керченської протоки, пояснюючи, що їх ще належить затвердити главам держав. "Наскільки я розумію, Україна погодиться на спільне використання Керч-Єнікальського каналу, що приведе до втрати українською стороною доходів від лоцманської і навігаційної діяльності, - прокоментував досягнуті домовленості заступник гендиректора Центру ім. Разумкова Валерій Чалий. - Тому, боюся, домовленість щодо кордону буде сприйнята не дуже позитивно".