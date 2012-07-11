У Києві вимагали офіційного статусу для угроруської мови (фото)

Представники русинської діаспори та активісти громадської ініціативи «Чорний Комітет» сьогодні в Києві провели пікет з вимогою визнати русинську мову офіційною в Києві.

Активісти прийшли під стіни Київської мерії. Там було висунуто ряд вимог, посилаючись на закон про мови, який був нещодавно проголосований у Верховній Раді.

"Провідник угрорусів Києва" Вано Крюгер зачитав декілька віршів рідною мовою, а також, від імені громади, оголосив вимоги до Київської влади, серед яких: повернення у угроруську абетку літери “ѣ”, відновлення в законодавчому порядку історичної назви угроруського народу і його мови (зараз в Законі “Про засади державної мовної політики” використовується назва “русинська мова”), визнання за угроруською мовою статусу “міноритарної” в місті Києві, тобто надання їй високого статусу офіційної на всій території міста Києва, та ін.

Після цього, активісти зареєстрували своє звернення в канцелярії, повідомляє сайт chorkom.info.