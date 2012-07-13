На суд до Луценка прийшли Кокс і Квасневський

Екс-президент Європарламенту Пет Кокс і колишній Президент Польщі Олександр Квасневський прийшли сьогодні на судове засідання у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в незаконній організації стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча в процесі суддя Печерського райсуду Києва Ганна Медушевська продовжила оголошення матеріалів справи Ю.Луценка, що було розпочато на минулому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс та О.Квасневський здійснюють від імені Європарламенту моніторинг судових засідань у справах ув’язнених колишніх урядовців України.

Довідка УНІАН. Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що у 2009 року на посаді міністра він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.