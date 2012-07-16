ЗМІ: Мартинюк може стати спікером 23 липня після з'їзду Партії регіонів

Скоро Литвин не зможе завадити мовному закону дійти до Януковича, повідомляє ТСН-Тиждень із посиланням на власні джерела у партіі влади.

Нагадаємо, 5 липня 51 народний депутат-регіонал звернувся до Конституційного суду. Суть подання - спрощення процедур обрання і звільнення голови Верховної Ради. І судді прийняли найшвидший в історії цього Конституційного органу вирок, який простими словами означає - міняти спікера можна простою більшістю і без таємного голосування бюлетенями.

Наступне засідання Ради, щоправда, позачергове, вочевидь відбудеться 23 липня, після з'їзду партії регіонів, який пройде 20 липня, повідомили джерела в партії влади. Позачергове засідання і стане, швидше за все, останнім для Володимира Литвина як голови парламенту. Його місце, за інформацією ТСН-Тижня, найімовірніше займе комуніст Адам Мартинюк. Саме він і поставив так звані "мови" на голосування , тож він їх і підпише та передасть в Адміністрацію президента.