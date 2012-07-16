Азаров покличе на килим керівників регіонів, які проігнорували іпотеку

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не задоволений темпами реалізації соціальної ініціативи Президента Віктора Янукович щодо надання іпотечних кредитів під 3% для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр доручив відповідальним органам, насамперед Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, розібратися з причинами гальмування іпотечного кредитування.

При цьому він заявив, що має намір заслухати керівників тих регіонів, де взагалі не укладені угоди на придбання доступного житла.

Як повідомляв УНІАН, М.Азаров не раз заявляв про необхідність більше уваги приділяти реалізації і вдосконаленню механізмів з надання житла в рамках програми «Доступне житло».

16 червня прем'єр доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробити механізм здешевлення будівництва житла до 5,5 тис. грн за квадратний метр.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.