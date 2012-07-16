Кличко пояснював росіянам, що в Україні з російською і так все добре

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР", про це В.Кличко сказав під час прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання російських журналістів про те, чи не боїться він втратити підтримку російськомовних шанувальників через його участь в акціях протесту проти «мовного» закону.

«Якщо у когось є занепокоєння долею російської мови в Україні – це лише наслідок поганої поінформованості або ж свідомих спекуляцій, до яких вдаються деякі ЗМІ», – сказав В.Кличко.

Він зауважив, що в Україні дійсно відбувся й триває ряд акцій протесту проти прийняття «мовного» закону. «Але наголошую – ці акції не були спрямовані проти російської мови. Треба розуміти ситуацію, яка склалася в Україні. 70% друкованих ЗМІ в Україні видаються російською мовою. Ніхто й ніколи не забороняв мені або кому-небудь іншому спілкуватися російською. Але соціологія доводить, що за пріоритетністю для українців «мовне» питання знаходиться на 31 місці. Насправді людей турбує безробіття, відсутність перспектив, зростання цін, неякісні соціальні послуги тощо», – зауважив В.Кличко.

Політик переконаний, що влада зробила спробу поставити на порядок денний мовне питання через те, що не змогла виконати жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. «Це очевидно – це була спроба відволікти людей від реальних проблем. Акції протесту, які влада намагалася розігнати силовими методами, за допомогою сльозогінного газу, насправді були спрямовані проти розколу країни й суспільства через надумані проблеми», – сказав В.Кличко.

При цьому він попросив російських журналістів не спекулювати на цих темах, оскільки в Україні вони традиційно піднімаються напередодні виборів і шкодять єдності країни.