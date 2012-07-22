Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю Богдана Ступки
13:55, 22 липня 2012Політика
2243 0
Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю відомого українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР Богдана Ступки.
Путін також сумує
Про це повідомив РІА Новости прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.
Богдан Ступка помер в неділю в Києві на 71-му році життя.
"Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким, а також усім шанувальникам таланту, як у Росії, так і в Україні, цього чудового актора", - сказав Пєсков.
Ступка - лауреат Шевченківської премії, Герой України. Він працював в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, знявся більш ніж в 90 фільмах. В 1999-2001 році був міністром культури і мистецтв в уряді Віктора Ющенка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter