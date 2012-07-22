Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю Богдана Ступки

Про це повідомив РІА Новости прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

Богдан Ступка помер в неділю в Києві на 71-му році життя.

"Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким, а також усім шанувальникам таланту, як у Росії, так і в Україні, цього чудового актора", - сказав Пєсков.

Ступка - лауреат Шевченківської премії, Герой України. Він працював в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, знявся більш ніж в 90 фільмах. В 1999-2001 році був міністром культури і мистецтв в уряді Віктора Ющенка.