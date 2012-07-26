ЦВК встановила форму плакатів кандидатів у парламент
Центральна виборча комісія розглянула питання фінансової звітності та встановила форму плакатів кандидатів у народні депутати України.
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, сьогодні під головуванням Володимира Шаповала відбулося засідання Центрвиборчкому.
Комісія затвердила Порядок складання та форми фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, а також встановила форми відповідних документів щодо реалізації зазначеного Порядку.
Крім того, Комісія прийняла дві постанови, якими встановила форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, і політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Також затверджено порядок їх виготовлення.