Експерти: Попри перемогу опозиції за списками більшість у ВР буде провладна

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко сказав на прес-конференції на тему: «Рейтинг політичних партій на старті виборчої кампанії».

«Якщо партію «УДАР» Віталія Кличка вважати умовно опозиційною силою, то опозиція отримає більшість за партійними списками, але більшість у парламенті за рахунок мажоритарних округів буде за діючою владою»,- сказав він.

У свою чергу директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна також вважає, що у парламенті нового скликання сформується провладна більшість.

«Я згодна, що більшість буде пропрезидентська завдяки мажоритарним округам, і тут особливої інтриги немає. Інтрига в іншому: чи зможе опозиція перемогти за партійними списками», - сказала І.Бекешкіна.

Також вона вважає, що приєднання відомого футболіста Андрія Шевченка до команди лідера партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської позитивно вплине на рейтинг цієї партії.

«Перехід Шевченка до Королевської, мені здається, додасть їй, питання - скільки? Немає особливого секрету, що Королевська не належить до опозиції, вона піде зовсім в інший бік»,- додала І.Бекешкіна.

При цьому вона висловила переконання, що Н.Королевська на виборах відбиратиме голоси у лідера партії «УДАР» Віталія Кличка.

Вона наголосила, що опозиції важливо перемогти за партійними списками, оскільки певним чином це буде моделювання другого туру президентських виборів.

«Якщо вони зможуть перемогти, то позиція багатьох серйозних фігур у майбутній політиці буде більш поміркованою, ніж тоді, якщо опозиції не вдасться перемогти за партійними списками. Тоді дуже велика вірогідність, що вона може програти президентські вибори»,- додала І.Бекешкіна.

Крім того, експерт вважає, що «мовний конфлікт» був спровокований для того, аби зі своїми політичними уподобаннями остаточно визначилися ті виборці, які ще не визначились, а таких, за її інформацією, було 16% серед тих, хто збирався іти на вибори.

«Теоретично це має додати Партії регіонів, яка власне і взяла на себе місію обстоювання інтересів російськомовного населення і, я думаю, все-таки більше «Свободі», тобто вона може отримати додатково ще 1-2%, яких їм не вистачає для проходження у Верховну Раду», - сказала І.Бекешкіна.

Експерт також зазначила, що ситуація у мажоритарних округах не піддаватиметься жодному централізованому регулюванню.

«Це унікальна можливість прорватися людям, які звикли не гребувати ніякими засобами, і вони будуть робити все що завгодно, щоб пройти в депутати. Це дуже серйозна небезпека», - додала вона.