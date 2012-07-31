Литвин змирився з тим, що троє його людей балотуватимуться за списками ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні під час 12 з’їзду Народної партії, коментуючи балотування за списками ПР депутатів від Народної партії Ігоря Шарова, Олега Зарубінського та Катерини Ващук.

«Я ставлюся до цього як до реалій. Стримано і спокійно», - сказав він. В.Литвин наголосив, що включення його однопартійців в список ПР є свідченням того, що на серйозних людей є запит.

Крім того, на думку В.Литвина, це дозволить підсилити позицію самої Народної партії. «Бо якщо людина не змінює своїх поглядів, соратників і буде якісніше реалізовувати свій потенціал, слава Богу», - сказав В.Литвин.

Він також додав, що спокійно ставиться до того, що деякі його однопартійці будуть самовисуванцями у мажоритарних округах.