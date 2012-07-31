Кличко: ВР перетворилася на приміщення, де штампують сумнівної якості папірці

У партії «УДАР» вважають, що підписанням мовного закону голова Верховної Ради Володимир Литвин «присягнув у вірності правлячому клану і заздалегідь віддячив владі за право потрапити йому і його однопартійцям у наступний парламент».

Про це йдеться в заяві «УДАРу», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

В «УДАРі» наголошують, що за часів спікерства В.Литвина парламент втратив свою незалежну роль, із законодавчого органу перетворився на «приміщення, де штампують сумнівної якості папірці, а не закони, які мають визначати життєдіяльність країни». Саме за його спікерства неповага до норм регламенту і законів у самому парламенті була піднесена до абсолюту, наголошують в партії.

В «УДАРі» додають, що В.Литвин підписав закон, за який ніхто не голосував – про це свідчить стенограма засідання Верховної Ради за 2 липня, коли скандальний законопроект попри порушення регламенту намагалися поставити в порядок денний.

«Нинішній спікер за своє політичне життя не раз змінював позицію й політичні переконання. Сьогоднішній вчинок після фарсу з відставкою – чергове свідчення залежності й безпринципності, неповаги до свого виборця, до своїх коренів. Історик, який мав би знати всю багатовікову драму утисків української мови, став в один ряд з тими, хто знищував українську, поставивши свій підпис під цим скандальним і популістським законом», – заявляють в «УДАРі».

В партії також наголошують, що наступна Верховна Рада обов'язково повернеться до того, аби переглянути всі непрофесійні закони, прийняті в нелегітимний спосіб, з порушенням всіх можливих норм закону і регламенту.

«Мовне законодавство в Україні потребує вдосконалення, але це має бути професійна дискусія із залученням експертів, а не популістські передвиборчі документи, далекі від європейських норм, в тому числі і європейської мовної Хартії, на яку безпідставно посилаються автори скандального мовного законопроекту», - заявляють в «УДАРі».