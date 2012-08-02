Королевська розродилась десяткою

Список партії опубліковали на сайті партії. В той час,як на самому з’їзді імен, крім першої п’ятірки, не називали.

Згідно з повідомленням, перша десятка списку "Україна-вперед":

1) Наталія Королевська;

2) Андрій Шевченко;

3) Остап Ступка;

4) Роман Васько;

5) Ілля Ємець;

6) Сергій Нікулін;

7) экс-бютівець Євген Суслов;

8) Олексій Кочеров;

9) Олександр Шевцов;

10) Станіслав Зінченко.

Як повідомляв УНІАН, на з'їзді партії «Україна - Вперед!", який відбувся увечері 1 серпня в полі села Буки Сквирського району Київської області, не були обнародувані виборчі списки цієї політичної сили на виборах до парламенту. З'їзд тривав лише 45 хвилин.

Під час брифінгу на питання журналістів лідеру партії «Україна - Вперед!" Н.Королевській, чому не були затверджені списки на з'їзді та чому їх не було оголошено, вона повідомила, що цей з'їзд, на якому були присутні журналісти, є другим, а списки були затверджені на закритій частині з'їзду, який відбувся о 16.00.

Н.Королевська також запевнила, що на закритій частині з'їзду все відбувалося «відповідно до норм чинного законодавства». Водночас на прохання кореспондента УНІАН назвати хоча б першу десятку списку, Н.Королевська відповіла відмовою і пообіцяла, що передасть для журналістів списки через своїх помічників.