Перед лікарнею у Харкові збираються прихильники Тимошенко

Перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить курс лікування екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, для зустрічі керівництва Об’єднаної опозиції «Батьківщина» починають збиратися прихильники лідера.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час біля воріт лікарні за її територією зібралися близько 70 осіб. Люди тримають національні прапори, з символікою ВО «Батьківщина», повітряні кульки білого та червоного кольорів.

Крім того, на паркані медичного закладу прихильники екс-прем’єра розвісили плакати з її зображенням і транспаранти з написом «Ганьба Януковичу і Ющенку – підлим брехунам та зрадникам української нації!», «Мова- серце батьківщини», «Шануймо Тимошенко і Луценко – мужніх патріотів та героїв нашої сучасності!», «Сильний лідер – стабільна держава».

Учасники пікету висловлюють підтримку Ю.Тимошенко та вимагають припинення кримінального переслідування екс-прем’єра.

Поблизу території лікарні зібралася велика кількість працівників міліції. На під’їздах до ЦКЛ «Укрзалізниці» чергують кілька нарядів ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, в неділю члени Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» - голови партій, що входять до складу об’єднання, відвідають Харківську лікарню «Укрзалізниці», щоб висловити підтримку лідеру опозиції в день річниці її незаконного ув’язнення.

Зокрема, до Харкова прибудуть голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, члени Ради Анатолій Гриценко, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк, В’ячеслав Кириленко та інші.