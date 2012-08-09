На Тимошенко завели справу за «побиття» тюремника
09:19, 09 серпня 2012Політика
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До списку кримінальних справ, заведених на Тимошенко, додалася ще одна.
Кузьмін обіцяє дати хід усьому
Крім кримінальних справ щодо автомобілів «швидкої», використання кіотських грошей на екс-прем'єра України Юлію Тимошенко завели ще одну справу. Про це в інтерв’ю газеті «Сегодня» заявив перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін.
«Крім них, є справа за фактом нанесення Юлією Тимошенко тілесних ушкоджень співробітнику слідчого ізолятора, що знаходиться при виконанні службових обов'язків. Є й інші справи. Вони теж розслідуються. І можу вас запевнити, що жодна справа у нас не залишиться. Кожну буде закінчено у встановлений законом термін і направлено до суду.», - сказав Кузьмін.
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