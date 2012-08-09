Мати Оксани Макар: Все буде добре, довічне вони одержать всі

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької заявив журналістам у перерві чергового засідання Центрального районного суду Миколаєва у справі проти трьох підозрюваних у вбивстві О.Макар.

«Стратегія захисту в тому, що вона займалася проституцією, - повністю провалилася, - сказав В.Василюк. – Немає у справі жодного доказу того, що Оксана цим займалася».

Відповідаючи на запитання про два протоколи про заняття проституцією, які були складені на О.Макар і про які згадували співробітники інтернату, в якому вчилася дівчина, В.Василюк відповів, що ці документи сфальсифіковані. На його думку, не було встановлено особу О.Макар. Її ім'я було записане лише зі слів, а як підтверджуючий документ називався студентський квиток.

«Оксана не була студенткою і не мала студентського квитка», - пояснив В.Василюк.

При цьому він додав, що у протоколі не вказано ані свідків, ані понятих, а О.Макар нібито просто стояла біля будинку, де її і затримали.

«Це звичайна робота міліції. Вони ловлять якихось дівчат, складають протоколи, щоб показати свою роботу, що вони борються з проституцією», - переконаний В.Василюк.

Неявку до суду на сьогоднішнє засідання двох свідків – подруг О.Макар адвокат розцінив як їх небажання підтверджувати інформацію про дівчину, яка була зачитана на попередньому засіданні 7 серпня.

Такої самої думки дотримується і мати загиблої Т.Суровицька.

«Щодо проституції – це все сфабриковано. Оксана ніколи не займалася проституцією», - підкреслила вона.

На засіданні 7 серпня керівники інтернату, в якому вчилася О.Макар, повідомили, що дівчина «проявляла хворобливу цікавість до протилежної статі», а також те, що у 10 років О.Макар нібито зґвалтували. До того ж у справі є два протоколи на О.Макар за проституцію. Адвокат одного з трьох обвинувачених заявив, що у зв'язку з цим статті звинувачення можуть бути перекваліфіковані.

Коментуючи цю заяву, Т.Суровицька висловила упевненість, що перекваліфікація злочину, на якій наполягає захист підсудних, неможлива.

«Нічого у них не вийде. Ми упевнені, що буде найсуворіший вирок. Довічне вони одержать всі. Я в це вірила з першої секунди. І я не відійду, боротимуся до кінця. Наприкінці серпня все вирішиться. Все буде добре», - підкреслила вона.

На сьогоднішньому засіданні суддя також зачитувала дані експертизи, які встановлюють причини смерті О.Макар. При цьому засідання проходило у закритому режимі, оскільки йшлося про інтимні деталі.

Крім того, суд розглядав питання про те, хто з підозрюваних підпалив О.Макар. З показань трьох підсудних це зрозуміти неможливо. На думку В.Василюка, підсудні постійно змінюють свої показання, і тому суд робитиме висновки не підставі їх свідчень, а на підставі протоколів і експертиз.

На наступному засіданні, яке має відбутися у вівторок, 14 серпня, суд планує допитати судмедексперта Дерюгіну, яка оглядала О.Макар.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року у Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, зґвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На занедбаному будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла у Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі О.Макар розпочалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання проходять частково у закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Кримінальна справа розглядається щодо Євгена Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощок, окрім цих двох статей, звинувачується ще і за ч.3 статті 153 КK України (Hacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).