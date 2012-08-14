Президент України Віктор Янукович заявляє, що поправки до мовного закону за необхідності будуть внесені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході робочої поїздки до Севастополя.

Зокрема, відповідаючи на питання: «Чи є складнощі в реалізації закону про засади мовної політики?», глава держави сказав: «Закон тільки-но набув чинності, і сьогодні ми ще не можемо ніяких висновків робити».

За словами В.Януковича, «зрозуміло одне: ми поступово рухаємося у бік Європейської хартії про мови, і це дуже важливо. Там, де закон потребує вдосконалення... Пройде час, ми побачимо його достоїнства і недоліки. Якщо потрібно буде зробити якісь поправки до цього закону – ми зробимо».

В.Янукович нагадав, що створено відповідну робочу групу, і, за його словами, практично немає обмежень для входження в неї експертів. «Тобто, у складі цієї групи є розробники цього закону, і люди, які виявили бажання попрацювати над його удосконаленням, щоб закон створив у нас в Україні умови рівності мов, щоб у нас не було жодних проблем в жодному регіоні, і це відповідало Європейській хартії», - сказав В.Янукович.