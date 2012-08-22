Дружині Тігіпка заднім числом виділили ще 2 мільйони на кінофестиваль

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Угоду укладено вже після завершення кінофестивалю, який пройшов в Одесі наприкінці липня. Жодних даних щодо призначення цих коштів в конкурсній документації не опубліковано, пишуть Наші гроші.

Гроші виділено з бюджету Одеської області.

Власниками ТОВ «Український кінофестиваль» є директор Одеського фестивалю Денис Іванов і президент фестивалю Вікторія Тігіпко. Дружині віце-прем’єра належить 91% статутного капіталу фірми.

Минулого року Держкіно дало на Одеський кінофестиваль на 2,00 млн грн.

За словами Вікторії Тігіпко, бюджет фестивалю складає 3 млн євро, або близько 30 млн гривень.