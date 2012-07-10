Держбюджет проспонсорував дружину мільярдера Тігіпка на 1,5 мільйони

Вартість угоди склала 1,50 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель»,пишуть «Наші Гроші».

В обґрунтуванні закупівлі, проведеної за неконкурентною процедурою «у одного учасника», пояснюється, що вибір процедури пов’язаний з відсутністю альтернативи. На доказ цього Держкіно наводить договір «Про передачу виключного права на використання твору» від 18.05.2010 р. та свідоцтво про реєстрацію авторського права від 13.05.2010 №33226.

Власниками ТОВ «Український кінофестиваль» є директор Одеського фестивалю Денис Іванов і президент фестивалю Вікторія Тігіпко. Дружині віце-прем’єра належить 91% статутного капіталу фірми. Минулого року Держкіно спонсорувало цю компанію на проведення Одеського кінофестивалю на 2,00 млн грн.

Нагадаємо, Сергій Тігіпко в останньому рейтингу українських багатіїв «Forbes» знаходиться на 9-му місті ($989 млн.), піднявшись за рік на п’ять сходинок та $162 млн.