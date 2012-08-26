Призер Олімпіади, який балотується до ВР, не має житла і майна - декларація

Про це свідчать дані його декларації про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, яка оприлюднена на сайті ЦВК.

При цьому весь цей дохід є виключно заробітною платою. Д.Силантьєв не має жодного нерухомого майна та транспортного засобу. Жодної копійки немає у спортсмена і на банківських рахунках. Д.Силантьєв займає посаду директора центру навчання плаванню Деснянського району міста Києва.

Родина С.Силантьєва (дружина та син) виявилася також не дуже заможною. Зокрема, родині спортсмена належить квартира 78,5 кв. м та авто Subaru legacy (2004 року випуску). Щодо сукупних доходів, то, згідно з декларацією, у 2011 році їх не було. При цьому родина Д.Силантьєва сплатила 5 тис. 975 грн за утримання свого майна та 1 млн 100 тис. 101 грн – погашення основної суми позики.

Як повідомлялося, Д.Силантьєв - український плавець, призер Олімпійських ігор. Срібну олімпійську медаль він виборов на сіднейській Олімпіаді-2000 в запливі на 200 метрів стилем батерфляй. У 2002 році встановив не побитий досі рекорд України на 200-метрівці батерфляєм - 1 хвилина 55,42 секунди.