У День українського кіно в Києві відбулася акція "Дивись українське!"

Біля кінотеатрів і торгівельних центрів у Святошинському та Оболонському районах столиці активісти вручали киянам ліцензійні компакт-диски з культовими українськими фільмами «Камінний хрест», «Білий птах з чорною ознакою», «В бій ідуть одні старики», мультфільмом «Енеїда» та іншими творами вітчизняного кінематографу.

«Український кінематограф пройшов довгий і непростий шлях, - йдеться у привітанні Олександра Третьякова з нагоди Дня українського кіно. - Його більш ніж столітня історія - це історія боротьби та подолання перешкод. Втім, навіть у найважчі часи наші люди мистецтва знаходили в собі сили, щоб здивувати світ величчю свого натхнення і таланту. Стрічки Олександра Довженка, Леоніда Бикова, Івана Миколайчука, Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка та багатьох інших назавжди увійшли в скарбницю українського і світового мистецтва».

Коментуючи мету акції «Дивись українське!», Олександр Третьяков висловив переконання, що у національного кінематографа велике майбутнє.

«Сьогодні українське кіно переживає не найкращі часи. Але я переконаний, що у нього є велике майбутнє. І вже скоро ми будемо пишатися українськими фільмами ХХІ століття, як сьогодні пишаємося нашою кінокласикою», заявив опозиційний депутат.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.