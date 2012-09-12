Телеканалу ТВі арештували валютні рахунки
16:58, 12 вересня 2012Політика
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За листом Мінекономіки телеканалу ТВі арештували валютні рахунки.
Княжицький оскаржив арешт рахунків
Про це "Українській правді" повідомив гендиректор телеканалу Микола Княжицький.
"У нас арештовані всі валютні рахунки за листом Мінекономіки, який є абсурдним і не має під собою жодних підстав", - сказав він.
За словами Княжицького, арешт рахунків вже оскаржили у Мінекономіки.
Напередодні стало відомо, що телеканалу ТВі заборонили проводити зовнішньоекономічну діяльність без спеціального дозволу Міністерства економіки.
Гендиректор ТВі повідомив також , що телеканал програв у суді апеляцію Державної податкової служби щодо відшкодування 9 мільйонів податкової заборгованості.
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