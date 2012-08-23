Княжицький каже, що ТВі може закритися

Про це заявив гендиректор ТВі Микола Княжицький.

"Незважаючи на те, що справу проти мене закрили, податкова продовжує з нами судитися. Якщо вони виграють суд, то ми будемо змушені заплатити 9 мільйонів гривень. Для нашого каналу це дуже великі гроші, це фактично банкрутство", - цитує Княжицького gazeta.ua.

Крім того, Княжицький додав, що з початком виборчої кампанії канал відключили 42 кабельні мережі, в основному на Сході: у Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, також були факти відключення ТВі у Коломиї.

"У нашого власника іншого бізнесу, крім ТВі, в Україні немає, тому натиснути на нього не можна. Тож єдиний спосіб - це закрити канал", - заявив гендиректор ТВі.