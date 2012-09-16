Сьогодні на Майдані Незалежності - вечір пам’яті Гонгадзе

О 19.30 на Майдані Незалежності розпочнеться вечір пам’яті Г.Гонгадзе. Журналісти запалять свічки та хвилиною мовчання вшанують пам’ять загиблих колег.

За роки Незалежності України загинуло 64 журналісти.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – Олексій Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.Пукача було затримано. Нині триває суд над ним.