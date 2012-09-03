Янукович: Влада стежить за дотриманням закону в судовому процесі у справі Гонгадзе

Про це він сказав під час відкриття 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Всесвітнього форуму редакторів, які відбуваються в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Українська влада, як я неодноразово наголошував, зацікавлена в тому, щоб ця справа була позбавлена будь-якого тиску, що гарантуватиме остаточне законне рішення», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва до 4 вересня відклав слухання справи за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала в Печерський райсуд Києва для розгляду по суті кримінальну справу стосовно О.Пукача. За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачуваний у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисне скоїв убивство останнього.