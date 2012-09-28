Скасовано вирок проросійському активісту, який образив кримських татар

Центральний районний суд Сімферополя у липні засудив його за розпалювання міжнаціональної ворожнечі до 2,5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік, а також із забороною займатися політичною діяльністю упродовж 3 років.

Про це УНІАН повідомив координатор Народного фронту "Севастополь-Крим-Росія" Валерій Под'ячий.

За його словами, колегія суддів задовольнила апеляцію адвоката В.Тюніна Жана Запрути частково. Юрист вимагав скасувати вирок стосовно В.Тюніна і виправдати його, проте суд апеляційної інстанції направив справу на повторний судовий розгляд, погодившись із Ж.Запрутою в тому, що мали місце однобічність і неповнота судового слідства.

Як повідомляв УНІАН, В.Тюніна звинувачували за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправ'я громадян залежно від їх національної приналежності або релігійних переконань) за висловлювання під час пікетів у липні 2010 року в Сімферополі на вулиці Ялтинській, 22 (місце будівництва соборної мечеті) і біля Представництва Президента України в Криму. За версією прокуратури, він образив національні почуття кримських татар.