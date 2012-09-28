Комітет зі свободи слова рекомендує Раді скасувати голосування за «наклеп»

Про це УНІАН повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Юрій Стець за результатами позачергового засідання Комітету.

Ю.Стець зауважив, що засідання відбулося сьогодні ввечері. Зокрема, розглянувши проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в першому читанні проекту закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини”, внесений народним депутатом Віталієм Журавським, Комітет вирішив звернутися до фракцій та груп ВР з проханням підтримати цей проект постанови та скасувати результати голосування за законопроект у першому читанні.

Крім того, вирішено звернутися до голови Верховної Ради Володимира Литвина з проханням долучити Комітет з питань свободи слова та інформації до переліку профільних комітетів при розгляді подібних питань, з метою послаблення суспільного резонансу при прийнятті рішень, що обмежують свободу слова та права журналістів в Україні.

Ю.Стець повідомив, що за таке рішення проголосували всі присутні на засіданні члени комітету. Зокрема, Олена Кондратюк, Олена Бондаренко, Віктор Уколов, Олександр Абдулін, Юрій Стець, Орест Муц, Володимир Ландік, Олексій Федун.

«Тепер на Погоджувальній раді я зможу говорити про позицію Комітету, а не тільки від імені опозиційних депутатів, що є членами комітету», - сказав Ю.Стець.

Відповідаючи на запитання, чи є шанс, що цей проект постанови буде розглянутий вже цього пленарного вівторка, Ю.Стець сказав: «Буде дуже дивно, якщо він не буде розглянутий. Я не знаю, що має статися».

Фото на головній Ерік Друкер