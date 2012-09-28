Білоруські журналісти на власному прикладі застерегли від закону про наклеп

«Ми вважаємо, що прийняття такого закону завдасть великої шкоди свободі слова в Україні, сприятиме посиленню самоцензури серед журналістів і знизить ефективність журналістського контролю за владою», - підкреслюється у заяві БАЖ, повідомили УНІАН у Незалежній медіа-профспілці України.

За словами білоруських журналістів, «починаючи з 2000-х років статті за дифамацію не раз ставали підставою для реального позбавлення волі білоруських журналістів, для обшуків і конфіскації їх професійної техніки та носіїв інформації. Навіть сьогодні в Білорусі у двох кримінальних справах за наклеп проти Президента і представника влади журналісти проходять як обвинувачені».

Білоруська асоціація журналістів закликає владу України відмовитися від запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Захист особистих і майнових прав повинен здійснюватися в порядку цивільного судочинства, наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня о 10.00 під Верховною Радою Незалежна медіа-профспілка України у співдружності з іншими журналістськими організаціями проводить мітинг протесту проти законопроекту депутата Віталія Журавського, яким планується запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. НМПУ вважає, що в існуючому законодавстві достатньо інструментів для вирішення цієї проблеми. Запровадження кримінальної відповідальності дасть владі ще один інструмент для розправи над неугодними журналістами, додають в НМПУ.