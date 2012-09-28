Білоруські журналісти на власному прикладі застерегли від закону про наклеп
Білоруська асоціація журналістів висловлює солідарність із українськими колегами, які протестують проти запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.
«Ми вважаємо, що прийняття такого закону завдасть великої шкоди свободі слова в Україні, сприятиме посиленню самоцензури серед журналістів і знизить ефективність журналістського контролю за владою», - підкреслюється у заяві БАЖ, повідомили УНІАН у Незалежній медіа-профспілці України.
За словами білоруських журналістів, «починаючи з 2000-х років статті за дифамацію не раз ставали підставою для реального позбавлення волі білоруських журналістів, для обшуків і конфіскації їх професійної техніки та носіїв інформації. Навіть сьогодні в Білорусі у двох кримінальних справах за наклеп проти Президента і представника влади журналісти проходять як обвинувачені».
Білоруська асоціація журналістів закликає владу України відмовитися від запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Захист особистих і майнових прав повинен здійснюватися в порядку цивільного судочинства, наголошується в заяві.
Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня о 10.00 під Верховною Радою Незалежна медіа-профспілка України у співдружності з іншими журналістськими організаціями проводить мітинг протесту проти законопроекту депутата Віталія Журавського, яким планується запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. НМПУ вважає, що в існуючому законодавстві достатньо інструментів для вирішення цієї проблеми. Запровадження кримінальної відповідальності дасть владі ще один інструмент для розправи над неугодними журналістами, додають в НМПУ.