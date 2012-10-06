Кличко: завдання опозиції - створити більшість у новому парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» домовляється з «УДАРом» щодо висунення у мажоритарних округах єдиних кандидатів.

«Ми розуміємо: якщо один кандидат має більшу підтримку, ніж кандидат від інших політичних сил, то інші сили повинні віддати йому свої голоси. Тільки так ми можемо виграти у представників влади: один округ – один кандидат. Ми розмовляємо на цю тему. Як тільки домовленість буде, ми зробимо прес-конференцію, на якій скажемо, по яким округам на користь яких кандидатів ми зможемо зняти своїх претендентів», - зауважив В.Кличко.

Він наголосив, що завданням опозиційних сил є формування більшість в новому парламенті, а для цього потрібно, щоб у Верховну Раду пройшло якнайбільше опозиційних кандидатів.

«Ми робимо швидко праймеріз, вже групи працюють, і найближчим часом ми будемо отримувати об’єктивну інформацію на підставі підтримки людей іншого кандидата», - пояснив В.Кличко.

Крім того, посилаючись на результати соціологічних опитувань «УДАРу», В.Кличко заявив, що на парламентських виборах партія отримає не менш як 15% голосів виборців.

«На сьогоднішній день оголошена війна соціології. На сьогодні йде масова маніпуляція цифрами, вводять в оману всіх виборців… Віримо в ті соціологічні дослідження, які робимо особисто. А наші особисті дослідження показують, що динаміка, яка є в нашої політичної сили, позитивна. Ми розраховуємо як мінімум на 15% на виборах», - сказав В.Кличко.

Він також додав, що, згідно з опитуваннями, на сьогодні майже 20% відсотків виборців ще не визначилися, за яку політичну силу голосуватимуть на виборах.

«Це означає, що відсоток («УДАРу»), якщо ми зможемо в останні дні переконати людей, може бути значно вищим, ніж 15%», - вважає В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня газета "КоммерсантЪ Украина" з посиланням на власні джерела написала, що керівництво партії «УДАР» і лідери Об'єднаної опозиції "Батьківщина" досягли домовленості щодо підтримки єдиних кандидатів у мажоритарних округах.

За інформацією видання, керівництво політичних сил розраховує на "жорстку партійну дисципліну" в питанні зняття з виборів непрохідних кандидатів.

Того ж дня у прес-службі партії «УДАР Віталія Кличка» заявили, що переговори про визначення округів, в яких опозиційні сили можуть підтримати єдиного кандидата, тривають.

Заступник керівника виборчого штабу партії «УДАР» Ростислав Павленко в ефірі «5-го каналу» повідомив, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» та партія «УДАР» оголосять узгоджених кандидатів-мажоритарників за 12 днів до закінчення виборчої кампанії.

Сьогодні, 5 жовтня, керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції "Батьківщина" Олександр Турчинов підтвердив, що "Батьківщина" і «УДАР» ще не досягнули остаточної домовленості про узгодження єдиних кандидатів у народних депутатів у мажоритарних округах.