«УДАР» сьогодні передасть у ЦВК рішення про зняття 32 мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник центрального штабу партії Віталій Ковальчук сьогодні на брифінгу.

За його словами, сьогодні на з’їзді «УДАРу» було ухвалено рішення про зняття 32 кандидатів від партії: 26 - на користь «Батьківщини» та 6 - на користь самовисуванців, і це рішення буде передано до ЦВК.

При цьому В.Ковальчук зауважив, що правових підстав оскаржити рішення з’їзду у кандидатів немає.

У свою чергу лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що переважна більшість кандидатів від партії, щодо яких сьогодні було прийнято рішення, зробили свідомий вибір і зняли свої кандидатури на користь колег від опозиції. «Ми розуміємо, що для того, аби сформувати демократичну більшість, в парламенті треба набрати 250 плюс 1 (народних депутатів), і для цього ми ще багато місяців тому пропонували «Батьківщині» узгодити кандидатів, які мають найбільші шанси», - сказав В.Кличко.

Він підкреслив, що партія «УДАР» розраховує, що на завтрашньому з’їзді «Батьківщина» також зніме 22 своїх кандидатів на користь представників «УДАРу».

«Без сумніву, такі наші кроки дають набагато більше шансів перемоги над представниками влади, які мають адміністративний ресурс і гроші. Ми не хочемо розтягувати голоси – якщо почнемо воювати один з одним - це піде на користь Партії регіонів», - сказав В.Кличко.

На запитання, чи можливо узгодження кандидатур з партією «Свобода», В.Кличко нагадав, що «Батьківщина» свого часу узгоджувала кандидатів з ВО «Свобода».

Також у ході брифінгу керівники «УДАРу» пояснили, що з юридичної точки зору вони не зможуть скасувати своє рішення щодо відкликання кандидатів, і лише сподіваються, що «Батьківщина» виконає домовленості на завтрашньому з’їзді.

Як повідомляв УНІАН, Об’єднана опозиція тривалий час проводила переговори з партією «УДАР Віталія Кличка» щодо можливості висунення узгоджених кандидатів-мажоритарників, які є найрейтинговішими в округах від цих двох політичних сил.

При цьому проводилися соціологічні дослідження в спірних округах, «щоб з’ясувати, хто є беззаперечним лідером в окрузі».

Сьогодні, 14 жовтня, з’їзд «УДАРу» прийняв рішення про зняття 26 своїх кандидатів-мажоритарників на користь колег з «Батьківщини».

Ще 6 кандидатів від «УДАРу» знімаються на підтримку опозиційно налаштованих самовисуванців. Партія розраховує, що цих кандидатів також підтримає і «Батьківщина».

Зокрема, зазначалося, були зняті кандидатури на користь представників від «Батьківщини» Миколи Катеринчука у Вінницькій області та Володимира Бондаренка в Києві. Також «УДАР зняв свої кандидатури на користь самовисуванців – Ігоря Куруса у Львівській та Віктора Матчука - у Рівненській областях.