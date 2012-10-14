УДАР зняв 26 мажоритарників на користь опозиціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві «УДАРу», переданій журналістам після завершення з’їзду партії, що проходив сьогодні у Києві в закритому режимі.

«Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом та своїми виборцями, від партії «УДАР» на користь кандидатів від «Батьківщини» свої кандидатури знімають 26 висуванців», - підкреслюється в заяві.

При цьому «УДАР» розраховує на те, що «Батьківщина» здійснить аналогічний крок та відкличе своїх кандидатів з 22 округів, наголосили в партії.

«Ми виходимо з того, що єдиним критерієм вибору кандидатів є забезпечення результату – недопущення перемоги Партії регіонів – а не особисті амбіції політиків чи політичних сил», - йдеться в заяві «УДАРу».

В документі також наголошується, що 6 кандидатів від «УДАРу» знімаються на підтримку опозиційно налаштованих самовисуванців. Партія розраховує, що цих кандидатів також підтримає і «Батьківщина».

«В округах, де перемога представників влади не є ймовірною, або де зняття кандидатури від «УДАРу» чи «Батьківщини» не змінює ситуацію на окрузі, ми виходимо з принципу політичної конкуренції і закликаємо виборців підтримати демократичну силу, чия позиція їм ближча», - йдеться в заяві.

Також в заяві зазначається, що партія не примушувала своїх кандидатів знімати свої кандидатури і абсолютна більшість зробила свідомий вибір.

В розданих журналістам матеріалах йдеться, зокрема, що були зняті кандидатури на користь представників від «Батьківщини» Миколи Катеринчука у Вінницькій області та Володимира Бондаренка в Києві. Також «УДАР» зняв свої кандидатури на користь самовисуванців – Ігоря Куруса у Львівській та Віктора Матчука - у Рівненській областях.