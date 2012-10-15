Герман бере відпустку в АП, бо йде на «фартове» місце

Про це повідомляє прес-служба ПР.

Коментуючи дане призначення, Г.Герман сказала: «Я думаю, що поки Партія регіонів братиме участь у будь-яких виборах, прес-центр завжди буде в «ІнтерКонтиненталі». Вона також підкреслила, що це дуже фартове для ПР місце: «Ми тут виграємо. Ми тут спробуємо перемогти і на нинішніх парламентських виборах», - підкреслила кандидат в народні депутати.

Вона додала, що прес-центр працюватиме до моменту оголошення офіційних результатів парламентських виборів.

Г.Герман також зазначила, що на час роботи прес-центру піде у відпустку зі своєї посади в АП. «Оскільки нам доведеться зустрічатися щодня, то я візьму ще раз відпустку, отже моя посада в Адміністрації Президента нічого не має спільного з цим», - сказала Г.Герман.