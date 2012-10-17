Магера каже, що «партійні» бюлетені уже поїхали в обласні центри
19:46, 17 жовтня 2012Політика
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Магера заявляє, що бюлетені для голосування за партійними списками передано у всі обласні центри.
Магера каже, що усі виготовлені і доставлені
Поліграфкомбінат «Україна» завершив виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на виборах до парламенту за партійними списками, і всі вони доставлені в усі обласні центри України.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
«Усі виборчі бюлетені (для голосування за партійними списками – УНІАН) виготовлені і доставлені в обласні центри. Але поки що вони не передані дільничним виборчим комісіям», - сказав А.Магера.
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