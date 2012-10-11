Лише 14% українців вірять у чесні вибори (опитування)

Про це свідчать результати опитування громадської думки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), які були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив керівник відділу досліджень IFES Ракеш Шарма, лише 14% українців погоджуються з тим, що вибори будуть повністю вільними та чесними.

При цьому 16% опитаних вважають, що вибори будуть зовсім невільними і нечесними, 23% - не дуже вільними і чесними, а 26% - вільними і чесними лише деякою мірою.

Ті, хто вважають, що вибори будуть нечесними та невільними, послалися на те, що, швидше за все, вони будуть сфальсифіковані. Зокрема, так думають 54% опитаних.

35% опитаних вказали на те, що виборців будуть підкуповувати, 25% припустили, що вкидатимуться фальшиві бюлетені, 21% опитаних вважають, що декому з виборців не дадуть проголосувати тощо.

Водночас 52% респондентів відзначили, що вони точно збираються прийти у день голосування на виборчі дільниці, а 29% сказали, що, скоріш за все, голосуватимуть.

Опитування проводилося з 15 по 27 вересня. Опитано було 1512 респондентів. Похибка становить 2,53%.

Фінансування було виділено Агентством міжнародного розвитку (USAID). Саме ж опитування та опрацювання даних проводилося Київським міжнародним інститутом соціології.