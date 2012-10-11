Лише 14% українців вірять у чесні вибори (опитування)
Переважна кількість українців не дуже вірять, що вибори до парламенту будуть цілком вільними та чесними.
Про це свідчать результати опитування громадської думки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), які були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.
Як зазначив керівник відділу досліджень IFES Ракеш Шарма, лише 14% українців погоджуються з тим, що вибори будуть повністю вільними та чесними.
При цьому 16% опитаних вважають, що вибори будуть зовсім невільними і нечесними, 23% - не дуже вільними і чесними, а 26% - вільними і чесними лише деякою мірою.
Ті, хто вважають, що вибори будуть нечесними та невільними, послалися на те, що, швидше за все, вони будуть сфальсифіковані. Зокрема, так думають 54% опитаних.
35% опитаних вказали на те, що виборців будуть підкуповувати, 25% припустили, що вкидатимуться фальшиві бюлетені, 21% опитаних вважають, що декому з виборців не дадуть проголосувати тощо.
Водночас 52% респондентів відзначили, що вони точно збираються прийти у день голосування на виборчі дільниці, а 29% сказали, що, скоріш за все, голосуватимуть.
Опитування проводилося з 15 по 27 вересня. Опитано було 1512 респондентів. Похибка становить 2,53%.
Фінансування було виділено Агентством міжнародного розвитку (USAID). Саме ж опитування та опрацювання даних проводилося Київським міжнародним інститутом соціології.