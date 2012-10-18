Литвин думає, що броунівського руху у новій ВР не буде

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю телеканалу “Рада”.

За словами В.Литвина, більшість кандидатів-мажоритарників вже визначилися, до якої фракції вони входитимуть в разі проходження до ВР. “Я думаю, в більшості своїй вже визначилися депутати-мажоритарники і, очевидно, вони отримають реальну, політичну та іншу допомогу від політсил, які розраховують, що вони поповнять їх лави”, - сказав голова ВР.

При цьому, додав він, це питання не постає відносно тих депутатів, які балотуватимуться за списками, бо і так зрозуміло, що вони ввійдуть до фракції тієї політичної сили, з якою вони прийшли.

“Тому я не думаю, що у нас будуть великі зіткнення і те, що можна назвати броунівським рухом. Я вважаю, що Верховна Рада, яка розпочне роботу в середині грудня, вона буде більш структурованою і я хотів би, щоб вона була більш відповідальною”, - сказав В.Литвин.