Кличко обіцяє, що в парламенті всім провокаторам згадає ці вибори

Про це заявив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко під час спілкування з журналістами в Луцьку, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, останній тиждень до виборів став рекордним за кількістю провокацій і інспірованих владою гучних справ проти рейтингових кандидатів-мажоритарників від "УДАРу", яких тиском і шантажем намагаються зняти з виборчих перегонів.

Політик зауважив, що парламентська кампанія 2012 року - четверта , в якій він бере участь (якщо рахувати місцеві вибори) і є найбруднішою та найжорсткішою з усіх. "Так багато ще ніколи не використовувалося бруду, замовних газет, листівок, фільмів, адміністративного ресурсу. На нас тиснуть фізично, за допомогою податкової, прокуратури, судів, міліції. Без підстав відкривають справи на представників нашої команди.

У Броварах зараз справа знаходиться в суді, щоб зняти нашого кандидата, головного опонента влади там - Павла Різаненка.

У Запоріжжі проти Вадима Кривохатька порушили три кримінальні справи", - розповів В.Кличко.

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Він згадав про ситуацію в Тернопільській області, де на представника партії Віталія Ломаковича намагаються "повісити" статтю за шахрайство, аби найшвидше усунути його від участі у виборах.

І абсурдну ситуацію в Кіровогораді, де суд заборонив кандидату від " УДАРу" Максиму Кідруку використовувати в агітації партійну символіку.

"Знаєте, що об'єднує цих людей - не тільки те, що вони знаходяться в партії "УДАР", а й те, що вони є лідерами підтримки виборців. Вони мають найкращу підтримку і є загрозою тим представникам влади, які на сьогоднішній день балотуються, і вони роблять все можливе, щоб зняти цих наших кандидатів", - вважає В.Кличко.

Політик наголосив, що "УДАР" всіма можливими методами захищатиме своїх кандидатів та збирається залучити якомога більше спостерігачів для нагляду за виборчим процесом і захисту результатів голосування. "Махінації і маніпуляції починаються не в день виборів, а задовго до того. Ми готуємо своїх спостерігачів. Я мав багато зустрічей з іноземними представниками, і звернувся до них з проханням надати якомога більше міжнародних спостерігачів на виборчі дільниці, там, де ми очікуємо найбільші фальсифікації. Також ми звертаємося до громадян із закликом бути обережними, бути активними, якщо вони бачать фальсифікації, звертатись до наших штабів, до наших партійців, до засобів масової інформації з випадками, коли вони бачать ці фальсифікації", - наголосив лідер "УДАРу".

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Також В.Кличко зазначив, що у наступній ВР одним із перших питань його фракція ініціюватиме створення спеціальної слідчої комісії з вивчення порушень виборчого процесу, аби імена всіх причетних до махінацій було названо публічно і всі ці матеріали було передано для реакції правоохоронним органам.