Кличко зробив пропозицію Тягнибоку

Політична партія «УДАР» запропонувала ВО «Свобода» координувати свої дії щодо захисту результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Харкові заявив журналістам лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні «УДАР» співпрацює з політичною партією «ВО «Батьківщина» в питаннях протидії можливої фальсифікації результатів виборів.

«Нам потрібно зосередитися не на майбутніх діях, тому що майбутнє може бути перекреслене, тому що ми не зможемо, по-перше, отримати хороший результат, і головне – захистити його. На сьогодні ми («УДАР» і ВО «Батьківщина» - УНІАН) координуємо, ми разом звертаємося до міжнародних спостерігачів, ми координуємо їхні дії на ті дільниці, де найбільш імовірні махінації, де нема достатньої кількості наших представників», - сказав В.Кличко.

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Він також вкотре наголосив, що "УДАР"за жодних умов не співпрацюватиме з Партією регіонів та Комуністичною партією України.

«Ні за яких умов ми не будемо співпрацювати з Партією Регіонів та їхніми сателітами комуністами в наступному парламенті. За соціологією, дуже великі шанси, що в наступному парламенті будуть присутні представники комуністів та регіонів. Так ось, за жодних умов ми з ними співробітничати не будемо», - підкреслив В.Кличко.