Кабмін перекинув 2,5 мільярди боргових грошей на соціалку
15:37, 27 жовтня 2012Політика
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Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів перерозподілити з держбюджету 2012 року 2,568 млрд грн на фінансування соціальних виплат за рахунок скорочення коштів на обслуговування державного боргу.
Кабмін комбінує
Відповідну постанову “Про перерозподіл деяких витрат державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік” (№ 826-р) від 24 жовтня ц.р. опубліковано на Урядовому порталі.
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Згідно з документом, кошти буде направлено до місцевих бюджетів для фінансування програм підтримки малозабезпечених сімей, інвалідів дитинства, дітей-інвалідів, а також підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I та II груп внаслідок психічного розладу.
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