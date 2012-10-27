Кабмін перекинув 2,5 мільярди боргових грошей на соціалку

Відповідну постанову “Про перерозподіл деяких витрат державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік” (№ 826-р) від 24 жовтня ц.р. опубліковано на Урядовому порталі.

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Згідно з документом, кошти буде направлено до місцевих бюджетів для фінансування програм підтримки малозабезпечених сімей, інвалідів дитинства, дітей-інвалідів, а також підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I та II груп внаслідок психічного розладу.