Яценюк: Нацбанк надрукував мільярд, щоб «дотягнути» до кінця виборів

Про це він заявив сьогодні в ефірі Львівської ОДТРК, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

А.Яценюк нагадав, що Міністерство фінансів України провело розміщення облігацій внутрішньої держпозики, отримавши близько 1 млрд грн. А.Яценюк повідомив, що за його інформацією, ці кошти «надрукував Національний банк України». «Він дав цей мільярд державним банкам, а державні банки начебто купили облігації держави. Це надруковані гроші. Це гроші, які ніхто не позичив, їх просто верстатом надрукували», - підкреслив А.Яценюк.

«Це означає, що казна пуста. Їм цей 1 млрд потрібен, щоб якось дотягнути до кінця виборчої кампанії», - наголосив він.

Зокрема, уже сьогодні, за його інформацією, в бюджетах Львівської та Івано-Франківської областей не вистачає по 200 млн грн на заробітні плати бюджетникам. «На енергоносії в Івано-Франківській області не вистачає 55 млн грн. Я не кажу про пільгові категорії громадян, ліки, харчування в школах», - додав А.Яценюк.

«Доходи бюджету на 15 млрд грн менші, ніж витрати. Це тільки за перші 3 квартали. Думаю, 4-й квартал буде ще гірший», - підкреслив він.

А.Яценюк зазначив, що Об’єднана опозиція більше місяця вимагає від уряду відзвітувати в парламенті про стан економіки, проте звіту Кабміну так і не було. «Президент має оприлюднити чіткий план економіки до кінця року і на наступний рік. У Президента вся влада, весь парламент і уряд. Хай розказує, як вони будуть витягувати економіку з прірви», - заявив А.Яценюк.