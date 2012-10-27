Суд наказав прибрати намети з-перед Донецької ОДА

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Донецького обласного штабу партії «УДАР» Маргарита Григор’янц.

Вона нагадала, що Партія регіонів подала до суду позов проти існування цього наметового містечка, угледівши в ньому агітацію партії «УДАР».

М. Григор’янц зазначила, що суд тривав майже 3 години, і близько 18.30 було винесено ухвалу про задоволення позову Партії регіонів - про демонтаж наметового містечка, «оскільки суд також угледів в наметах приховану агітацію».

«Але в даний час намети розташовані на своїх місцях, і ми чекаємо судових виконавців, які мають право виконати рішення суду», - сказала М. Григор’янц.

Як повідомляв УНІАН, в Донецьку перед будівлею обласної держадміністрації сьогодні рано вранці було виставлено 8 наметів червоного кольору без атрибутики з метою проведення мирних цивільних акцій з активізації громадськості для захисту голосів виборців і проведення чесних виборів.

Наметове містечко було націлене на інформування громадськості про найсвіжіші дані екзитполу, оперативну трансляцію фото-, відеоматеріалів з виборчих дільниць, а також у разі грубих порушень законодавства наметове містечко могло б перетвориться на «Донецький майдан», ставши інструментом громадської протидії фальсифікаціям на виборах.