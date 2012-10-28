Спостерігачі: На Черкащині за ніч замінили близько 200 членів ДВК
11:53, 28 жовтня 2012Політика
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У Черкаській області на виборчій дільниці №710238 (виборчий округ № 198) члени дільничної виборчої комісії, прийшовши вранці 28 жовтня на роботу, раптово з’ясували, що їх замінили іншими особами, які вже перебувають на дільниці.
ОПОРА зафіксувала порушення
Про це повідомляється на сайті Громадської мережі ОПОРА.
Загалом у ніч на 28 жовтня 198 окружна виборча комісія здійснила близько двохсот замін членів ДВК. Це засідання було проведене о 23.30 у суботу, 27 жовтня, п’ятнадцятьма членами без відома голови і заступника голови ОВК, про що останні також дізналися лише у день виборів.
Питання, з яких відбувалося засідання, поки що нікому не вдається з’ясувати, підкреслили в ОПОРІ.
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