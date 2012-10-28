Спостерігачі: На Черкащині за ніч замінили близько 200 членів ДВК

Про це повідомляється на сайті Громадської мережі ОПОРА.

Загалом у ніч на 28 жовтня 198 окружна виборча комісія здійснила близько двохсот замін членів ДВК. Це засідання було проведене о 23.30 у суботу, 27 жовтня, п’ятнадцятьма членами без відома голови і заступника голови ОВК, про що останні також дізналися лише у день виборів.

Питання, з яких відбувалося засідання, поки що нікому не вдається з’ясувати, підкреслили в ОПОРІ.