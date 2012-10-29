Ірпінський округ знову підтвердив репутацію конфліктного

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві кандидата від партії «УДАР».

«Я думаю, що фальсифікації, свідками яких були десятки тисяч громадян 95-го округу, повинні стати предметом ретельного розслідування не лише спеціальної комісії ЦВК, але й прокуратури України», - заявив О.Юраков.

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При цьому, стверджуючи, що провладний кандидат має вплив на членів комісій в окрузі, О.Юраков після завершення голосування заявив: «Ми знаємо, чим зараз займаються за закритими дверима люди Мельника. Але це вже не питання перемоги або поразки, це вже сфера кримінальної відповідальності».

Разом із тим, кандидат від партії «УДАР» висловив сумнів у доцільності таких дій: «Я не розумію, як Мельник зможе легітимізувати навіть ті 12-13%, нібито відданих за нього голосів, а ті пару відсотків, які йому зараз спробують домалювати, його все одно не врятують».

«Я вимагатиму ретельного розслідування всіх дій команди Мельника, який програв, і доведу цю справу до суду», - заявив О.Юраков.

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Як повідомляв УНІАН, Громадянська мережа «Опора» заявляла, що для запобігання зловживанням у найбільш проблемних округах її спостерігачі здійснюватимуть 100% покриття виборчих дільниць. Такі округи вибиралися за результатами звітів довгострокових спостерігачів про системні порушення з боку учасників виборчого процесу і жорсткої конкуренції. До даного списку «Опора» внесла і округ № 95 (центр – Ірпінь, Київська область).