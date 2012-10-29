Шуфрич вважає, що «Свобода» з часом розчарує своїх виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Шуфрич заявив сьогодні на брифінгу.

«Про те, що вони помилилися, вони, швидше за все, зрозуміють пізніше. Але сьогодні це їхній вибір, і ми маємо його прийняти. Дії цієї політичної сили, швидше за все, в моєму баченні, розчарують тих, хто за них голосував, я так думаю», - сказав Н.Шуфрич. При цьому він відзначив, що зазвичай його прогнози збуваються. «І як правило, мої політичні прогнози поки що всі збувалися», - сказав Н.Шуфрич.

При цьому він відзначив, що передбачав відставку Юлії Тимошенко в 2005 році з поста прем'єр-міністра, в 2006 році він передбачив створення коаліції СПУ, КПУ і Партії регіонів. Передбачав те, що Віктор Ющенко не вийде до другого туру на президентських виборах, а також перемогу на президентських виборах Віктора Януковича.