Шуфрич вважає, що «Свобода» з часом розчарує своїх виборців

13:36, 29 жовтня 2012
Політика
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Заступник секретаря РНБО, кандидат у народні депутати від Партії регіонів Нестор Шуфрич вважає, що українці, які проголосували за партію «Свобода», з часом розчаруються в своєму виборі.

Шуфрич каже, що його прогнози завжди здійснюються

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Шуфрич заявив сьогодні на брифінгу.

«Про те, що вони помилилися, вони, швидше за все, зрозуміють пізніше. Але сьогодні це їхній вибір, і ми маємо його прийняти. Дії цієї політичної сили, швидше за все, в моєму баченні, розчарують тих, хто за них голосував, я так думаю», - сказав Н.Шуфрич. При цьому він відзначив, що зазвичай його прогнози збуваються. «І як правило, мої політичні прогнози поки що всі збувалися», - сказав Н.Шуфрич.

При цьому він відзначив, що передбачав відставку Юлії Тимошенко в 2005 році з поста прем'єр-міністра, в 2006 році він передбачив створення коаліції СПУ, КПУ і Партії регіонів. Передбачав те, що Віктор Ющенко не вийде до другого туру на президентських виборах, а також перемогу на президентських виборах Віктора Януковича.

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