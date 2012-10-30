Адвокатові кандидата від Батьківщини в окружкомі розбили голову

Про це повідомив представник кандидата в депутати від партії "Батьківщина" Наталії Солейко.

Він уточнив, що до приміщення ОВК "увірвалося 7 осіб, при цьому один із них пред’явив посвідчення журналіста місцевої газети". Одразу після їх появи в кімнаті був розприсканий газ невідомого походження.

"Приблизно о 23:45 відбулось побиття адвоката кандидата Солейко Н.П. Адвокату розбили голову в присутності співробітників правоохоронних органів, які не намагались зупинити ці протиправні дії, а спокійно за цим спостерігали", - цитує розповідь "Українська правда".

"Пізніше під тиском спостерігачів правоохоронці все ж затримали двох нападників", - додав представник кандидата.

Відповідно до даних ЦВК, після опрацювання 52,72% протоколів Солейко отримала 29,09% голосів, а самовисуванець Олександр Домбровський - 28,73%. Різниця - 154 голоси.