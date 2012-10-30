Янукович надіслав вітання учасникам та організаторам з'їзду євреїв України
09:29, 30 жовтня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович надіслав вітання учасникам та організаторам VII з'їзду євреїв України, що відбувається у Дніпропетровську.
Янукович побажав плідної роботи
Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, «проведення цього зібрання у стінах новозбудованого общинного центру «Менора» в місті Дніпропетровську є свідченням відродження духовних та культурних традицій євреїв у нашій державі. Високо ціную діяльність єврейських організацій, спрямовану на реалізацію освітніх, просвітницьких та благодійних програм, гармонізацію міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні».
В.Янукович побажав учасникам з'їзду плідної роботи.
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