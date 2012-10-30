Янукович надіслав вітання учасникам та організаторам з'їзду євреїв України

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, «проведення цього зібрання у стінах новозбудованого общинного центру «Менора» в місті Дніпропетровську є свідченням відродження духовних та культурних традицій євреїв у нашій державі. Високо ціную діяльність єврейських організацій, спрямовану на реалізацію освітніх, просвітницьких та благодійних програм, гармонізацію міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні».

В.Янукович побажав учасникам з'їзду плідної роботи.