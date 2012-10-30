Тягнибок вимагає від ЦВК припинити фальсифікації на чотирьох округах

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

«Влада брутально фальшує результати виборів до Верховної Ради України 7-го скликання. Через нахабні фальсифікації результати, оприлюдненні на сервері ЦВК, кардинально розходяться із результатами, зафіксованими у протоколах з «мокрими печатками» з виборчих дільниць. Масштаб фальсифікацій, а також те, що внесення даних на сервер ЦВК контролюють співробітники СБУ, свідчить: схему фальсифікації розробили і реалізують з найвищих владних кабінетів на Банковій. Шляхом цих фальсифікацій, подібних яким за обсягом Україна не бачила за всю історію незалежності, влада намагається вкрасти кожен третій голос, відданий за ВО «Свобода», та кожен третій округ, де переміг свободівець» – наголосив О.Тягнибок.

Також він заявив: «Схема фальсифікації, яку застосовує режим Януковича, та її однотипність застосування у різних регіонах свідчить: влада заздалегідь готувала план безпрецедентного спотворення результатів волевиявлення».

«Ми вчергове не просимо, а вимагаємо від Центральної виборчої комісії припинити масштабне фальшування результатів волевиявлення у 90-му виборчому окрузі на Київщині, 189-му – на Хмельниччині та у київських округах №215 і №223. У всіх цих округах перемогу здобули «свободівці» – кандидати від об’єднаних сил опозиції. Ці результати закріплено протоколами з «мокрими печатками» з усіх дільниць округів. Зараз в округах відбувається масштабна фальсифікація з метою спотворити результати волевиявлення. Повсюдно застосовується схожа технологія: результат, внесений у протоколи, не збігається з результатом, введеним в електрону систему підрахунку голосів. А окружна виборча комісія, очевидно, за вказівкою Банкової, у підсумковий протокол вносить фальшиві дані, нібито «помилково» внесені на сервер, а не реальні результати суми протоколів із виборчих дільниць», - заяуважив лідер ВО «Свобода».

За його словами, ще один спосіб перекрутити результати волевиявлення – направлення протоколів «на доопрацювання» та штучне зволікання із підбиттям підсумку виборів в ОВК».

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає від ЦВК негайно втрутитись у ситуацію та припинити вчинення злочинів на вищезазначених округах. «Свобода» закликає владу негайно припинити масштабні фальсифікації.

Також партія вимагає від Служби безпеки України припинити спотворювати результати волевиявлення українців. Юридична служба ВО «Свобода» щодо кожного зазначеного випадку підготувала відповідний позов та вимагає не оприлюднювати остаточних результатів волевиявлення у цих округах до закінчення розгляду позовів.

ВО «Свобода» також вимагає від Генеральної прокуратури негайно покласти край брутальному порушенню виборчого законодавства.

Водночас «Свобода» закликає українців прийти під вищевказані ОВК та вимагати від зловмисників припинити злочинні дії, спрямовані на спотворення результатів волевиявлення громадян.

«Очевидно, що будь-який результат, який не відповідатиме результатам паралельного підрахунку голосів на основі протоколів з «мокрими печатками», свідчитиме, що влада вкотре не склала іспит на дотримання Конституції. У такому разі українці просто зобов’язані дати гідну відсіч тим, хто зазіхає на наші права», - заявив О.Тягнибок.

Як нагадали у партії, 29 жовтня О.Тягнибок спільно з Арсенієм Яценюком та Іваном Кириленком відвідали проблемні ОВК в Києві і закликали їхніх членів, «попри шалений тиск, не вчиняти кримінального злочину – фальсифікації результатів волевиявлення, адже саме члени ОВК виявляться «стрілочниками» в схемі, розробленій і реалізованій Банковою».

«Згідно з паралельним підрахунком голосів, який проводить ВО "Свобода", в окрузі № 223 єдиний кандидат від опозиції свободівець Юрій Левченко перемагає провладного кандидата Віктора Пилипишина з відривом у 1 423 голоси. Відрив єдиного кандидата від опозиції в окрузі № 215 «свободівця» Андрія Іллєнка від провладного кандидата Галини Гереги становить 1 576 голосів. Так само зі значним відривом на Хмельниччині у 189-му окрузі лідирує «свободівець» Ігор Сабій. У Білій Церкві ОВК нахабно зафіксувала результати виборів, які кардинально розходяться із фактичними даними, зазначеними в протоколах, виданих офіційним спостерігачам (згідно з ними, переміг кандидат від ВО "Свобода" Олександр Марченко)», зазначили у прес-службі «Свободи».