УДАР випередив КПУ: ЦВК опрацювала 92,50% протоколів

Станом на 15.19 опрацьовано 92,50% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 92,50% протоколів, за Партію регіонів проголосували 31,08% виборців; за ВО «Батьківщина» - 24,78%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,61%; за Комуністичну партію України - 13,59%; за ВО «Свобода» - 9,96%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,60%; за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%; за партію «Наша Україна» - 1,09% виборців.

Усі інші 13 партій набирають менше одного відсотка.