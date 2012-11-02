Батьківщина: на окрузі Терьохіна зникли дві коробки з бюлетенями

У Києві, в окружній виборчій комісії №211, де перемагає кандидат від опозиції Сергій Терьохін, а представники кандидата від Партії регіонів Ігоря Лисова влаштували перерахунок голосів виборців з дільниці №800029, зникли дві коробки з бюлетенями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», всього з цієї дільниці до ОВК привезли чотири запаковані коробки з бюлетенями.

До окружкому викликали міліцію.

«Незважаючи на те, що рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яким дозволяється провести перерахунок результатів виборів на 28-ми дільницях, не вступило у законну силу, в актовій залі зібралися члени дільничної комісії №800029, яких викликали для перерахунку бюлетенів. В ОВК сталася сутичка, молодики-спортсмени відтісняють депутатів та представників «Батьківщини», - повідомив народний депутат Юрій Одарченко.

Він також заявив, що «членів комісій залякують незаконним рішенням суду, примушуючи чинити незаконні дії».

Як повідомляв УНІАН, Київський окружний адміністративний суд 31 жовтня близько 22.00 виніс рішення за позовом представника кандидата у народні депутати по округу № 211 І.Лисова до ОВК щодо перерахунку результатів голосування на 28 дільницях.

1 листопада стало відомо, що Вищий адміністративний суд розглядає апеляційну скаргу представників Об’єднаної опозиції «Батьківщина» та кандидата у народні депутати Сергія Терьохіна на рішення Київського окружного адмінсуду щодо повторного перерахунку голосів на 28 дільницях 211-го округу.

Також в опозиції заявили, що перерахунок голосів на 28 дільницях 211-го виборчого округу відкладається як мінімум на два дні, доки рішення Окружного адмінсуду Києва не набуде чинності.

Довідка УНІАН. За даними сайту ЦВК, у столичному окрузі № 211 оброблено 98,83% протоколів. За С.Терьохіна проголосували 30,32% виборців, за І.Лисова – 26,60%.